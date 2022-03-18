Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ücretine 'Pahalı mı?' diye sordu! Kalabalık hep bir ağızdan yanıt verdi

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan köprü Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlanıyor. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuştu.

"GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA"

Açılış trenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, "Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira" ifadelerini kullandı.

"PAHALI MI?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçiş ücretini açıklamasının hemen ardından vatandaşlara "Pahalı mı?" diye sordu. Toplanan kalabalık ise bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

"FERİBOTLARIN GEİŞ FİYATLARINI BİLİYORSUNUZ"

Açıklamaların devamında geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağı müjdesini de veren Erdoğan, "Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz" dedi.