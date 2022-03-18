Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ücretine "Pahalı mı?" diye sordu! Kalabalık hep bir ağızdan yanıt verdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ücretine "Pahalı mı?" diye sordu! Kalabalık hep bir ağızdan yanıt verdi

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ve Gelibolu'dan Çanakkale'ye ulaşımı 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçiş ücretini 200 TL olarak açıklamasının ardından vatandaşlara "Pahalı mı?" diye sordu. Kalabalık hep bir ağızdan "Hayır" diye yanıtladı.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan köprü Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlanıyor. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ücretine 'Pahalı mı?' diye sordu! Kalabalık hep bir ağızdan yanıt verdi

Açılış trenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, "Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçiş ücretini açıklamasının hemen ardından vatandaşlara "Pahalı mı?" diye sordu. Toplanan kalabalık ise bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ücretine 'Pahalı mı?' diye sordu! Kalabalık hep bir ağızdan yanıt verdi

Açıklamaların devamında geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağı müjdesini de veren Erdoğan, "Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz" dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Çanakkale 1915 Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Omurilik Sarmsağı :

200 liraya "pahalı değil" diyen kalabalığa 30 liralık benzin yakışır. zamları destekliyorum. İnceldiği yerden kopsun.

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