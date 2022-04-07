Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi için talimatı verdi: Özellikle zincir marketleri denetleyin

Koronavirüs pandemisi, Rusya ve Ukrayna savaşı gibi nedenlerden dolayı tedarik zincirinde dünya genelinde yaşanan sıkıntılar, marketlerdeki fiyatların yükselmesine neden oldu. Vatandaşın alım gücünün düşmesinin ardından hükümet de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeme içme hizmetlerinin tamamı ile deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini açıkladı. Konutta da kademeli KDV uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. 150 metrekareyi aşmayan konutlarda yüzde 8, aşanlarda ise yüzde 18 KDV uygulanacağı belirtildi.

ŞİKAYETLER CUMHURBAŞKANI'NA GİTTİ

KDV indiriminin açıklanmasının ardından bazı marketlerin KDV indiriminden kaçmak adına önce fiyatlarını yükselttiği, daha sonra ise indirim yaptığı yönündeki şikayetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Cumhurbaşkanı da bu şikayetlerin ardından partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında kurmaylarına talimat verdi. Erdoğan, özellikle zincir marketlerde KDV indiriminin denetlenmesini ve raporlanmasını istedi.

"ÖZELLİKLE ZİNCİR MARKETLERDE DENETİMLER ARTMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında, "Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Özellikle zincir marketlerde denetimler artmalı. KDV indirimlerini takip edip sonuçlar raporlanmalı." diye konuştu.

HEDEF, TEMEL GIDA MADDELERİNİN FİYATINI SABİTLEMEK

Öte yandan fahiş fiyatların önüne geçmek isteyen ve vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmak isteyen AK Parti kurmayları, temel tüketim maddelerinin fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemek istiyor. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek. Peki AK Parti'nin ekonomi kurmayları hangi ürünlerde fiyatları sabitlemeyi düşünüyor? Vatandaşın sıklıkla kullandığı ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Uygulama hayata geçerse, belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak.

FARKI DEVLET ÖDEYECEK

Üreticilerin zarar etmemesi için, sübvansiyon uygulamasına geçilecek. Mesela 18 liraya satılması gereken bir ürün raftaki yerini 10 liraya alacak. Aradaki 8 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. 20 kalemde fiyat sabitleme fikri olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılacak. Sistemin uygulanması için yeni kararlar alınacak.