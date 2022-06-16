Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı yorumu: Vatandaşın zorlandığının farkındayız, kurtaracak olan da biziz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAYAT PAHALILIĞINA DEĞİNDİ

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde son aylarda kendisini iyice hissettiren hayat pahalılığına ve ekonomik gelişmelere değindi. Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düştüğünün farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor. Şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin, bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 500 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNE ULAŞMAK"

İhracat hedeflerine değinen Erdoğan, "Türkiye'nin bizimle yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için de ortaya konabilecek tek bir akıl, vicdan, mantık, ahlak ürünü bulunamaz. Karşımızdakiler kağıttan kaplan. İnsanlık iki buçuk yıldır tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ekonomik olarak bizden zengin ülkelerde rastlanan görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak, ardından bunu ikiye katlamaktır." dedi.

"VATANDAŞIN EKMEĞİNE KAN DOĞRAYAN FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı açıklamalarına şöyle devam etti: "Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022'de bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler ne derse desin, Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, nitelikli insan kaynağıyla 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim."