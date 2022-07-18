Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba EYT göndermesi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba EYT göndermesi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "KYK kredilerinde geri ödeme alınan rakam üzerinden yapılacak" açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi TT oldu. Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımla hükümete bomba bir göndermede bulundu. "EYT..." notunu düştüğü paylaşıma "Loading" (Yükleniyor) yazılı bir görsel ekleyen Kılıçdaroğlu, bu sorunun da çözüme kavuşacağı imasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan 3 milyonu aşkın kişiye müjde niteliğinde bir karar çıktı. Öğrenim kredileriyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredilerinde geri ödemelerin alınan rakam üzerinden yapılacağını söyledi. Böylece borcu olanların faizi silinmiş olacak.

BORÇLAR 4'E KATLANMIŞTI

KYK kredileriyle ilgili tartışma bir süredir sosyal medyanın gündeminden düşmek bilmiyordu. Ana paraya uygulanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden (ÜFE) kaynaklı faizler, öğrenim kredisi alanları zor duruma sokmuştu. 41 bin lira para alanların borcu neredeyse 4 kat artarak 152 bin liralara çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÖDEMEYİN" ÇIKIŞI

Borcu olanlar duruma isyan ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkışla tartışmayı daha da alevlendirdi. Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba gönderme

"TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU" ETİKETİ TT OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "KYK kredilerinde geri ödeme alınan rakam üzerinden yapılacak" açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi TT oldu.

HÜKÜMETE BOMBA GÖNDERME

Kılıçdaroğlu ise yaptığı yeni paylaşımla hükümete bomba bir gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu, "EYT..." notunu düştüğü paylaşıma "Loading" (Yükleniyor) yazılı bir görsel ekleyerek EYT konusunun da çözüme kavuşacağı imasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faizlerine yönelik açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bomba gönderme

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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