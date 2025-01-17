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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025'te daha güzel neticeler alacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi programımız olumlu gidiyor, 2025'te daha güzel neticeler alacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve enflasyonla mücadelede belirli bir aşama kaydedildiğini belirten Erdoğan, 2025 yılında daha güzel sonuçlar alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri'nin ekonomik gelişiminde hükümetin desteğine vurgu yapan Erdoğan, enflasyonla mücadeleye ilişkin de konuştu.

"2025'DE ÇOK DAHA GÜZEL NETİCELER ALACAĞIZ"

Küresel belirsizliklere rağmen ekonomik verilerin güçlü olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomi programımız olumlu gidiyor. Kamu borcumuzun milli gelire oranı azalıyor. Bu yıl rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Dış dengemiz iyileşiyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Turizmde rekorlar yılı olacak. 2025 yılında enflasyonda çok daha güzel neticeler alacağız" sözlerini sarf etti.

"AZİME ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu topraklardaki 1000 yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz" diyen Erdoğan, "Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Hepsi alın teriyle, mücadeleyle ve gayretle kazanıldı. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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