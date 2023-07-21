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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor

Ekonomi Haberleri

Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kira fiyatlarının artmasına neden olan boş evlerle ilgili harekete geçileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu sonrası uçakta yaptığı açıklamada, kira fiyatlarının artmasına neden olan boş evlerle ilgili bakanlığın çalışmasının olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün süren Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın belini büken kiralık evlerin fiyatların artışına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıtladı: "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Salih Şahin:

Emlakçılar şişiriyor benim ilanda 8, 5 bulduğum evi emlakçı hızlı davranıyor bir gün sonra 12den ilana veriyor

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emre özdemir:

Enflasyon %50 kira zammı %5 mi olsun nasıl olmalı efendim

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mesut:

Başkan, birden fazla evi olandan misliyle vergi al. Ne kadar evi varsa o kadar katlayarak vergi ödesin.. Türkiye'den başka bir yerde kiradan geçinen var mi? Birde bu emlakçı insanları ne iş yapar anlamış değilim.. kira ve emlak işini bitirmek lazım Türkiye de. Ver arsayı en fazla 2 katlı ev yapsın insanlar.

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