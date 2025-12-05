Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Üst düzey bürokratların maaşlarına seyyanen zam getirilmesine yönelik düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundaki tepkilerin ardından düzenlemeden vazgeçildi. Taşradaki memurların yararlanamayacağı ve eşitlik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle teklif paketten çıkarıldı.

Kamuda çalışan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve "kariyer meslek" olarak adlandırılan uzmanların maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçilmişti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KAMUYOUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu. Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin taşradaki memurları kapsamaması nedeniyle "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Ancak AK Parti son dakikada aldığı karar ile düzenlemeyi paketin içerisine dahil etmedi. Söz konusu gelişme hakkında açıklamalarda bulunan eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunda artan tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile düzenlemenin geri çekildiğini belirtti.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı.

Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul'da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor.

Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.

Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var."

KİMLER FAYDALANACAKTI?

1.

TBMM Genel Sekreteri

SGK Başkanı

AFAD Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

TÜİK Başkanı

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları

Büyükelçiler

Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Genel Müdürler

ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları

TİKA Başkanı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri

Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri

Defterdar

İl Emniyet Müdürü

İl Müftüsü

2.

Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:

Başmüfettiş, Müfettiş

Başdenetçi, Denetçi

Başkontrolör, Kontrolör

İç denetçiler

TBMM yasama uzmanları ve stenografları

Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri

Dışişleri meslek memurları

Konsolosluk ve ihtisas memurları

Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları

3.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4.

Kamu Başdenetçisi

TRT Genel Müdürü

YÖK ve ÖSYM Başkanı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri

Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri

ÖSYM Başkan Yardımcıları

5.

MİAH sınıfındaki görevler:

Merkezde görevli diğer valiler

Kurul Başkanı

Genel Müdür

Strateji Geliştirme Başkanı

Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler

Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar

dereceden aylık alanlar

Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)

6.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7.