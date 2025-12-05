Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Güncelleme:
Üst düzey bürokratlara seyyanen zam öngören düzenleme, taşradaki memurların kapsam dışı kalması nedeniyle gelen tepkiler üzerine geri çekildi. Eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak müdahale ettiğini ve düzenlemenin paketten çıkarıldığını ifade etti.

  • Üst düzey bürokratların maaşlarına yönelik seyyanen zam teklifi kamuoyundaki tepkiler nedeniyle geri çekildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle zam teklifi Vergi Paketi'nden çıkarıldı.
  • Zam teklifi taşradaki memurları kapsamadığı için eşitlik ilkesine aykırı bulundu.

Üst düzey bürokratların maaşlarına seyyanen zam getirilmesine yönelik düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundaki tepkilerin ardından düzenlemeden vazgeçildi. Taşradaki memurların yararlanamayacağı ve eşitlik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle teklif paketten çıkarıldı.

Kamuda çalışan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve "kariyer meslek" olarak adlandırılan uzmanların maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçilmişti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KAMUYOUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu. Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin taşradaki memurları kapsamaması nedeniyle "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Ancak AK Parti son dakikada aldığı karar ile düzenlemeyi paketin içerisine dahil etmedi. Söz konusu gelişme hakkında açıklamalarda bulunan eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunda artan tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile düzenlemenin geri çekildiğini belirtti.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı.

Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul'da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor.

Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.

Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var."

KİMLER FAYDALANACAKTI?

1.

  • TBMM Genel Sekreteri
  • SGK Başkanı
  • AFAD Başkanı
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
  • TÜİK Başkanı
  • Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları
  • Büyükelçiler
  • Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları
  • Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
  • Genel Müdürler
  • ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları
  • TİKA Başkanı
  • Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri
  • Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri
  • Defterdar
  • İl Emniyet Müdürü
  • İl Müftüsü

2.

  • Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:
  • Başmüfettiş, Müfettiş
  • Başdenetçi, Denetçi
  • Başkontrolör, Kontrolör
  • İç denetçiler
  • TBMM yasama uzmanları ve stenografları
  • Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri
  • Dışişleri meslek memurları
  • Konsolosluk ve ihtisas memurları
  • Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları

3.

  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4.

  • Kamu Başdenetçisi
  • TRT Genel Müdürü
  • YÖK ve ÖSYM Başkanı
  • Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri
  • Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
  • ÖSYM Başkan Yardımcıları

5.

  • MİAH sınıfındaki görevler:
  • Merkezde görevli diğer valiler
  • Kurul Başkanı
  • Genel Müdür
  • Strateji Geliştirme Başkanı
  • Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler
  • Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar
  • dereceden aylık alanlar
  • Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)

6.

  • Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp 1 ve 2 numaralı kapsama giren personel
