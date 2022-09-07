Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'i mest edecek sözler: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerini Rusya ile yaşadıkları kriz konusunda uyardı. Erdoğan açıklamasında "Rusya'yı hafife alıyorlar. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Batı yanlış yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada gündemi değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın cephe aldığı Rusya ile ilgili de konuştu.

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