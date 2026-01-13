Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Güncelleme:
Yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası fırsatçılar pek çok ürüne fahiş zamlar yaptı. Vatandaşın tepkisini çeken bu düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da tepki gösterdi. Saral, "Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır." dedi.

  • 6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek.
  • 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, uygulamanın vatandaşları cezalandırdığını ve fırsatçılığa yol açtığını belirtti.

6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek. 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası fırsatçılar pek çok ürüne fahiş zamlar yaptı. Vatandaşlardan gelen yoğun tepki üzerine geri adım sinyali geldi.

ÇELİK: BAZI DEĞERLENDİRMELER YAPILABİLİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" demişti.

BİR TEPKİ DE OKTAY SARAL'DAN: VATANDAŞ CEZALANDIRILMAKTA

Vatandaşlardan gelen tepkinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır. Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır. Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır." dedi.

500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Vatandaş en büyük cezayı size oy vermekle çekiyor Kimse ses çıkarmaya hakkı yok Hak edene hakkını verin Hava vergisi trafik vergisi Yatak vergisi alın satan ses çıkaran yok

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaydanoz:

Ne bekliyordunuz”ki?

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatilla orhan:

Ak gezenler kara lekeler içinde. Bunun hesabını soracağız

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımedcan:

arı için 2750 tl ye ilaçlama aparatı aldım . gümrük bana 8024 tl masraf çıkardı almadım geri gitsin dedim. malzemenin o olup olmadığını tespit için eline alıp kontrol etme ücreti 1464 tl bunun adı soygun. Belgeleriniz onaylandı. Küşat İşlemleri : ?1.464,00 Gümrük Müşavirlik Hizmet Bedeli : ?3.060,00 Yaklaşık Vergiler Toplamı: ?3.500,00 TOPLAM : ?8.024,00

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Sizde üzerine gümrük koyun 1 dolarlik ürün 50 dolar olsun,peki satici kaca satacak haliyle 100 dolara satacak sizin yaptiginiz altyapi beyefendi sinirlenmis ya üzüldüm sinirlenme hasta olursun seni kaybetmet istemiyoruz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

