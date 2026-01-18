Haberler

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar başlayacak

Güncelleme:
Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar 11 Mart'tan itibaren başlayacak. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, seferlerin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ve Adana'nın uluslararası ticaret bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan seferlerin, Adana'nın Orta Doğu pazarlarıyla olan ticari ve ekonomik bağlarını daha da güçlendirmesi beklediğini ifade etti.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden bu yana Adana iş dünyasının öncelikli hedeflerinden birinin ulusal ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesi olduğunu ifade eden Kıvanç, "11 Mart itibarıyla başlayacak ve her hafta çarşamba ile pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Erbil seferleri, Adana ve bölgemiz için önemli. Bu yeni hat, en önemli dış ticaret pazarlarımızdan biri olan Irak'a erişimi çok daha hızlı ve etkin hale getirecektir. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak; başta sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

" Irak, Adana için stratejik bir pazar"

Irak'ın Adana ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Kıvanç, "2025 yılında Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 237,8 milyon dolar ile Irak olmuştur. Bu veri, Irak pazarının ilimiz sanayisi açısından ne denli stratejik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Erbil, Irak'ın ticari, finansal ve yatırım merkezlerinden biridir. Direkt uçuşlar sayesinde Adana firmalarının pazara erişimi daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yapıya kavuşacaktır" diye konuştu.

Başkan Kıvanç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Havayolu şirketlerimizin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Çukurova Uluslararası Havalimanından dünyanın farklı noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inanıyoruz. Bu başarı, bölgemizin ortak gücünün bir yansımasıdır. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun." - ADANA

Haberler.com
