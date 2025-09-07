Haberler

Çukurova Havalimanı ile Şam Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Çukurova Havalimanı ile Şam Arasında Direkt Uçuşlar Başladı
Güncelleme:
Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı. İlk sefer için gerçekleştirilen törenle uçak, Tarsus'taki havalimanına iniş yaptı. Salı ve Cumartesi günleri uçuşlar düzenlenecek.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı.

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Fly Cham Havayolları'na ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı-Şam arasında direkt uçuşların başladığı ilk sefer için tören düzenlendi.

Suriye'den gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Uçağın kabin ekibi ve yetkililerine çiçek takdim edildi.

Şam ile Çukurova Uluslararası Havalimanı arasında salı ve cumartesi günleri direkt uçuşların düzenleneceği öğrenildi.??????????????

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
