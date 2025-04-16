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Çukurova'da Yağmur Tarım Ürünlerine Can Su Oluyor

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Çukurova'da yaşanan yağışlar, uzun süren kuraklığın ardından çiftçilere umut ışığı oldu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağmurların tarım ürünlerine can suyu sağladığını, ancak barajlardaki su seviyesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Çukurova'da yağan yağmurlar tarım ürünlerine 'can suyu' oldu

Zirai donun etkilediği Çukurova'da çiftçiye yağmur sevinci

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Afet olmadan yağmura ihtiyacımız var"

ADANA - Çukurova'da geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlar karpuz, kavun ve domates başta olmak üzere tarım ürünlerine can suyu oldu.

Çukurova'nın önemli tarım kentlerinden Adana'da uzun süren kuraklığın ardından etkili olan yağmur yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü ve toprak suya doydu. Ancak halen barajlar dolmadı.

Şubat ayında yaşanan zirai donun ardından yağışlarla rahat bir nefes alan üreticiler, yağışların bir süre daha sürmesini umut ediyor. Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Kurak bir mevsim geçiriyoruz"

Doğan, iklim değişikliği etkisinin tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirterek, "İklim değişikliği etkileri tarımsal üretim alanlarımızı tehdit eder hale geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında zirai don sonrası ürünlerimiz etkilendi. Adana kurak bir sezon geçirdi. Barajlarımızda yeterli suyumuz yoktu. Ancak son günlerde yağan yağışlar sebze, meyveye can suyu oldu. Çukurova'nın tamamında şu anda karpuz, kavun, biber ve domates ekimi var. Şu anda kurak bir mevsim geçiriyoruz. Biz su fakiri bir ülkeyiz. Eğer bu yağmurlar yağmazsa ektiğimiz ürünleri hasada zor kavuştururduk" ifadelerini kullandı.

"Barajlarımızda suyun olmaması bizleri endişelendiriyor"

Son 1 haftadır yağan yağışların tarlalara can suyu olduğunu anlatan Mehmet Akın Doğan, "Afet olmadan yağmura ihtiyacımız var. Barajlarımızda suyun olmaması bizleri endişelendiriyor. Sulama programı rotasyona girecekmiş. Normalde hiç böyle durumlar olmazdı. Bizim için zor günler gelecek" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi
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