Çukurova'da Mevsimlik İşçi Eksikliği Tarım Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin işçi bulabilmek için daha yüksek ücretler ödemek zorunda kaldığını bunun tarım ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden biri olan Çukurova'da, hasat zamanı mevsimlik işçi bulunamaması nedeniyle çiftçiler büyük bir krizle karşı karşıya. Bu durum, tarım üretiminde ciddi aksamalara ve ekonomik kayıplara yol açıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'nın, yıllardır tarım üretiminde ülkemizin lokomotif bölgelerinden biri olduğuna ancak son yıllarda, hasat döneminde bölgede mevsimlik işçi bulmanın giderek zorlaştığını söyleyerek, "Mevsimlik işçi eksikliği, sadece ürünlerin zamanında hasat edilememesiyle kalmıyor, aynı zamanda üretim maliyetlerini de artırıyor. Çiftçiler, işçi bulabilmek için daha yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor, bu da tarım ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Mevsimlik işçi eksikliği, tarım üretiminde büyük kayıplara yol açıyor. Zamanında toplanamayan ürünler tarlada çürüyor, bu da hem çiftçilerin gelir kaybına uğramasına hem de ülke ekonomisinin zarar görmesine neden oluyor. Özellikle ihracata yönelik ürünlerde yaşanan aksaklıklar, Türkiye'nin dış pazardaki rekabet gücünü de olumsuz etkiliyor" dedi.

Bu krizin çözümü için bir dizi önlem alınması gerektiğini söyleyen ve çözüm önerilerine değinen Doğan, "Mevsimlik işçilerin tarım bölgelerine göç etmelerini teşvik edici politikalar geliştirilmelidir. Bu kapsamda, konaklama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ulaşım desteği sağlanması önemlidir. Çukurova bölgesinde iş gücü potansiyeli olan yerel halkın tarım işçiliği konusunda eğitilmesi, işçi açığını kapatmada etkili olabilir. Tarımda teknolojinin kullanımı artırılmalıdır. Verilecek desteklerle özellikle hasat makinelerinin yaygınlaştırılması, iş gücü ihtiyacını azaltabilir. Çiftçilerin bir araya gelerek oluşturacakları kooperatifler, ortak işçi havuzları oluşturarak iş gücü sorununu hafifletebilir. Hasadı gelen ürün toplanamazsa, üretim planlaması yapmanın faydası da olmaz, çiftçiye ve ülke ekonomisine zarar da verebilir. Üretim planlaması yapılırken mevsimlik işçi sayısı da göz önünde bulundurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Doğan, tarım sektörünün ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu kaydederek, "Bu sorunların çözümü için Tarım Bakanlığımızın ve ilgili tüm kurumların desteği büyük önem taşımaktadır. Çukurova'daki çiftçiler, mevsimlik işçi kriziyle başa çıkabilmek için acil önlemler beklemektedir. Tarım üretiminin sürdürülebilirliği tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması gerekir" diye konuştu. - ADANA