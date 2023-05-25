Çukurca'da imece usulü çeltik ekimi başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı.

200 hanelik Akkaya köyünde çeltik üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Akkaya köyü sakinleri, ekimini yaptıkları çeltiğin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Çeltik tarlalarında imece usulü çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi çeltiği Çukurca ve Akkaya köyünde üretiliyor. Bu gelenek çok eskilere dayanıyor. Bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dediler. - HAKKARİ