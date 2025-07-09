ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz'dan Mehmet Muş'a Ziyaret

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u Ankara'daki makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çarşamba ilçesinin ekonomik yapısı, bölge tarımında karşılaşılan güncel sorunlar ve Çarşamba Ticaret Borsası'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Yılmaz, ilçenin tarımsal potansiyelini daha etkin biçimde değerlendirebilmek adına yapılması gerekenleri aktardı ve çeşitli önerilerde bulundu.

Görüşmenin sonunda Yılmaz, Samsun ve Çarşamba'ya verdiği desteklerden dolayı Mehmet Muş'a teşekkür ederek, karşılıklı iş birliği ve istişare sürecinin devam edeceğini vurguladı. - SAMSUN