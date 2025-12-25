Covid-19'da yüzde 400 büyüdü, servetini çalışanlarıyla paylaştı

Covid-19 salgını sırasında satışlarını yaklaşık yüzde 400 artırarak hızla büyüyen ABD merkezli Fibrebond'un satışı, çalışanlar için adeta bir servet dağıtımına dönüştü. Şirketin sahibi Graham Walker, elde edilen gelirin yüzde 15'ini çalışanlarla paylaşma kararı alarak, 540 personele toplam 240 milyon dolar ikramiye verilmesini sağladı.

1,7 MİLYAR DOLARLIK SATIŞTAN ÇALIŞANLARA DEV PAY

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Walker, Fibrebond'un enerji yönetimi şirketi Eaton'a 1,7 milyar dolara satılması sürecinde dikkat çekici bir şart koştu: Satış gelirinin yüzde 15'i çalışanlara dağıtılacaktı.

Bu karar doğrultusunda 540 tam zamanlı çalışan için 240 milyon dolarlık bir ikramiye havuzu oluşturuldu. Çalışan başına düşen ortalama ödeme 443 bin dolar oldu.

EN AZ 5 SENE ŞİRKETTE KALMA ŞARTI

Ödemeler, çalışanların şirkette en az beş yıl kalması koşuluyla kademeli olarak yapılacak. Şirkette uzun süredir görev yapan çalışanlar ise çok daha yüksek tutarlara hak kazandı. İlk ödemeler haziran ayında başladı.

COVİD 19'DA BÜYÜDÜ

Fibrebond'un asıl sıçraması, Covid-19 salgınıyla birlikte geldi. Veri merkezleri ve enerji altyapısına yönelik talebin patlamasıyla şirket, özellikle son beş yılda yaklaşık yüzde 400'lük bir büyüme yakaladı. Bu hızlı yükseliş, satış kararının ve çalışanlara yapılan büyük ödemenin temelini oluşturdu.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Çalışanlar aldıkları ikramiyeleri; ev ve araç kredilerini kapatmak, üniversite masraflarını karşılamak, emeklilik planı yapmak için kullandı.

Bir çalışan tüm ailesini Meksika'nın Cancun kentine tatile götürürken, bir diğeri aldığı parayla hayalini kurduğu giyim mağazasını açtı.

Yaptığı bu jestle unutulmaz bir patron olan Walker, çalışanlara yüzde 15 pay verilmesinin özel bir matematiği olmadığını belirterek, ailesinin satıştan 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini, ancak çalışanlara dağıtılan yaklaşık çeyrek milyar doların adil olduğunu söyledi.

ZOR GÜNLERDEN DEV SATIŞA

1982'de Claud Walker tarafından kurulan Fibrebond, 1998'de fabrikanın yanmasıyla büyük bir kriz yaşadı. Aile, bu dönemde maaşları ödemeye devam ederek çalışan bağlılığını korudu.

2000'lerin başında müşteri sayısı üçe kadar düşen şirket, Graham Walker ve kardeşinin devreye girmesiyle yeniden yapılandırıldı. 2013'te kurulan Fibrebond Power birimi ve Covid-19 sonrası artan talep, şirketi bugünkü değerine taşıdı.

Graham Walker, 31 Aralık itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı.