Çorum'da İstihdamda Yüzde 22 Artış Bekleniyor

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün İşgücü Piyasası Araştırması'na (İPA) göre ilde istihdamda yüzde 22 artış bekleniyor.

İŞ-Kur tarafından yapılan araştırmada Çorum işgücü piyasasında öncü sektörlerin imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmetleri olduğu gözlendi. Araştırma çerçevesinde Çorum genelinde açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün imalat sektörü olduğu belirlenirken, işverenlerin en çok talepte bulundukları mesleklerin kadınlarda makineci, karton ve mukavva kutu imal işçisi, unlu mamuller paketleme işçisi; erkeklerde ise kaynakçılar ve pürmüzcüler, gözaltı kaynakçısı ve ağaç biçme makinesi operatörü olduğu tespit edildi. Araştırmada ayrıca kentte işverenlerin iş arayanlarda fiziki ve bedensel yeterlilik, takım çalışması, yeterli mesleki-teknik bilgi ve tecrübe becerilerini aradıkları, yine işverenlerin talep ettikleri işçileri en çok Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla aradıkları kaydedildi.

Çorum'da 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde önümüzdeki bir yıl içerisinde bin 217 kişilik istihdam artışı beklenirken, işverenler 2024 yılı Temmuz ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 22,7 oranında artmasını öngörüyor. En fazla istihdam artışı beklenen sektörlerin başında ise imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleri geliyor. Araştırmada önümüzdeki bir yıl içerisinde Çorum'da konfeksiyon ve inşaat işçisi, diğer bıçkıcılar, kontrplak imalatçıları ve ağaç işlem işçileri mesleklerinde istihdam artışı bekleniyor. - ÇORUM