Corendon Tennis Club Kemer, Masters Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Corendon Tennis Club Kemer, Masters Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
Corendon Tennis Club Kemer, birçok ulusal ve uluslararası tenis sporcusunu ağırlayan Masters Türkiye Şampiyonası'nda ulusal puanlar için mücadele etti. Tesis, Kasım ayında da farklı turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Corendon Tennis Club Kemer, Masters Türkiye Şampiyonası'nda tenisseverleri bir araya getirdi.

Corendon'dan yapılan açıklamaya göre, Corendon Tennis Club Kemer, kasım boyunca ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından ve çeşitli kulüplere ait sporcuların katılımıyla gerçekleşen Masters Türkiye Şampiyonası'nda 30-80 yaş arasındaki kadın ve erkek sporcular mücadele ederken, toplam 470 sporcu, rekabetle turnuvanın heyecanını yaşadı.

Şampiyona, Türkiye genelinden ferdi sporcuların yanı sıra önemli tenis kulüplerinden temsilcilerin de katılımıyla gerçekleşti.

Turnuva, seviyesinde en üst sıralarda yer alan MT700 kategorisinde oynanırken, bu sayede sporcular ulusal puanlarını yükseltme fırsatı buldu.

Geçen yıl değişen Masters Türkiye Şampiyonası formatıyla birlikte katılımcılar bu turnuvadan elde ettikleri ITF Masters puanlarıyla uluslararası sıralamalarda da ilerleme kaydetti.

Corendon Tennis Club Kemer'de gerçekleştirilen kupa töreninde, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Bey Dağları'nın temiz havasında spor yapma imkanı

Tesis içi olanakları, 14 toprak kortu, ve doğayla iç içe konumu dolayısıyla ulusal ve uluslararası tenis camiasının beğenisini kazanan Corendon Tennis Club Kemer, kasımda farklı turnuvalara ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Tenis kortları 17-22 Kasım tarihleri arasında bu kez de Corendon International Juniors Turnuvası'na ev sahipliği yaparak "10&U, 12&U, 14&U ve 21&U Youth" gruplarında yurt dışından genç sporcuları ağırlayacak.

Kemer'in Beldibi Mahallesinde yer alan Corendon Tennis Club Kemer, yalnızca profesyonel sporculara değil, aynı zamanda üyelik sistemiyle Antalyalı tenis tutkunlarına da günün her saati Bey Dağları'nın temiz havasında spor yapma imkanı sunuyor. Antalya şehir merkezinden ve Konyaaltı ilçesinden tesislere 30 dakikada ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
500
