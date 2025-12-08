Haberler

Corendon Airlines iki ödül aldı

Corendon Airlines iki ödül aldı
Güncelleme:
Corendon Airlines, Turquality programının 20. yılında iki ayrı kategoride şampiyonluk ödülü kazandı.

Corendon Airlines, Turquality programının 20. yılında iki ayrı kategoride şampiyonluk ödülü kazandı.

Corendon Airlines, 2025 yılında 20. yılını kutlarken Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı kapsamındaki başarısını yeni ödüllerle taçlandırdı. Turquality'nin 20. yılı vesilesiyle düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansında Corendon Airlines, iki ayrı kategoride şampiyonluk ödülüne layık görüldü.

Corendon Airlines, "En Çok Hizmet İhracatı Yapan Turquality Şampiyonu", "Uzak Ülkelere En Çok Hizmet İhracatı Yapan Turquality Şampiyonu" ödüllerini aldı. Ödüller, 5 Aralık 2025'te Türkiye İhracatçılar Meclisi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı kapsamında takdim edildi.

Aldıkları ödüllerle ilgili değerlendirmede bulunan Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, şunları söyledi: "Turquality programına kabul edilmemizin ardından, bu yıl iki ayrı kategoride şampiyonluk ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Uluslararası pazarda sürdürülebilir bir başarı yakalamak, güçlü bir operasyon kabiliyetini ve markalaşma vizyonunu gerektiriyor. Corendon Airlines olarak yıllardır hem hizmet ihracatında öncü bir rol üstleniyor hem de uçtuğumuz her noktada Türkiye'nin değerlerini dünyaya taşıyoruz. Turquality desteğiyle birlikte, global pazardaki rekabet gücümüzü daha da artırarak yolcularımıza sunduğumuz deneyimi zenginleştirmeyi ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz." - ANTALYA

