Corendon Airlines'tan çifte ihracat başarısı

Corendon Airlines, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer aldı. Corendon Airlines ayrıca, hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sağlayan ilk 10 firma arasında yer alarak aldığı ödülle çifte başarıya ulaştı.

"İşimiz Üretim Gücümüz İhracat" temasıyla 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye ekonomisine ve hizmet ihracatına değer katan şirketler ödüllendirildi.

150 binden fazla ihracatçı firma arasından seçilerek bir kez daha "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesine giren Corendon Airlines, hizmet ihracatındaki performansıyla da sektörünün en başarılı ilk 10 şirketi arasında yer aldı. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer'e ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Corendon Airlines olarak, 20 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. 45 ülkede 170 şehri kapsayan uçuş ağımızla yılda yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 109 ülkeye ve 542 havalimanına uçtuk. 35 uçaktan oluşan filomuz ve istikrarlı şekilde genişleyen operasyonlarımızla Türkiye'nin hizmet ihracatına, turizmine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Başarımızın temelinde istikrarlı, planlı ve pazar odaklı büyüme anlayışımız yer alıyor. Sürekli yeni stratejiler geliştiriyor; teknolojiye, AR-GE'ye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapıyoruz. Özellikle Polonya, İngiltere ve Almanya pazarlarında yakaladığımız güçlü ivme, uluslararası büyüme stratejimizin önemli göstergelerinden biri oldu.

Bir kez daha Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir büyüme anlayışımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımızın özverisinin bir sonucu olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu ligde yerimizi daha da güçlendirmek ve yukarı taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi bu anlamlı ödüle layık gören Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne teşekkür ediyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı