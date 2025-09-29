Corendon Airlines, Anadolu Efes'in 50. Yılında İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Corendon Airlines, 50. yılını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2025-2026 sezonundaki ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in 2020'den bu yana resmi ulaşım partneri konumundaki Corendon Airlines, işbirliğinin 6. yılında da kulübün yurt dışı deplasman yolculuklarını üstlenmeye devam ediyor.

Anadolu Efes kafilesi, İstanbul Havalimanından kalkan Corendon Airlines'ın XC1976 sefer sayılı özel uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtu.

Corendon Airlines, THY Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd, 3 Ekim Cuma günüyse Hapoel IBI takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin Podgorica'ya konforlu bir şekilde ulaşması için Boeing 737-800 uçağını hazırladı. Uçuş öncesinde şirket ekibi tarafından İstanbul Havalimanında karşılanan takım kafilesi, Podgorica'ya hareket etti.

Anadolu Efes, 50. yılını kutladığı bu özel sezonda Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalara Corendon Airlines'ın sağladığı uçuşlarla gitmeye devam edecek.