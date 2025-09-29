Haberler

Corendon Airlines, Anadolu Efes'in 50. Yılında İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Corendon Airlines, Anadolu Efes'in 50. Yılında İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 50. yıl dönümünü kutlarken, 2025-2026 sezonundaki ilk yolculuğunu gerçekleştirdi. Yurt dışı deplasmanlarını üstlenen Corendon, kulübün özel uçağıyla Karadağ'a uçuş düzenledi.

Corendon Airlines, 50. yılını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2025-2026 sezonundaki ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in 2020'den bu yana resmi ulaşım partneri konumundaki Corendon Airlines, işbirliğinin 6. yılında da kulübün yurt dışı deplasman yolculuklarını üstlenmeye devam ediyor.

Anadolu Efes kafilesi, İstanbul Havalimanından kalkan Corendon Airlines'ın XC1976 sefer sayılı özel uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtu.

Corendon Airlines, THY Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd, 3 Ekim Cuma günüyse Hapoel IBI takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin Podgorica'ya konforlu bir şekilde ulaşması için Boeing 737-800 uçağını hazırladı. Uçuş öncesinde şirket ekibi tarafından İstanbul Havalimanında karşılanan takım kafilesi, Podgorica'ya hareket etti.

Anadolu Efes, 50. yılını kutladığı bu özel sezonda Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalara Corendon Airlines'ın sağladığı uçuşlarla gitmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 341 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağımlı kızının dramını anlattı: Kızım doğum yaptı, babası belli değil

Bir babanın çaresizliği: Kızım doğum yaptı, babası belli değil
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.