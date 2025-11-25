Haberler

COP31'in Türkiye'de Düzenlenmesi Tarım Sektörü İçin Fırsat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının tarım sektörüne global iklim politikalarına entegrasyon, sürdürülebilir üretim ve ticaret açısından büyük fırsatlar yaratacağını belirtti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmesinin, tarım sektörünün küresel iklim politikalarına entegre edilmesi, sürdürülebilir üretim ve ticaret açısından fırsat olacağını ifade etti.

Kestelli, borsanın kasım ayı olağan meclis toplantısında, bir süre önce Türkiye'nin COP'un 31'inci dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiğini hatırlattı.

COP olarak adlandırılan toplantıların küresel iklim politikasının yönünü belirlediği için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Kestelli, "COP31'e ev sahipliği yapmak, ülkemiz açısından sadece diplomatik prestij değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik, çevresel ve kurumsal kapasite bakımından büyük fırsatlar yaratacak. Toplantının ülkemizde düzenlenecek olması, iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği alanların başında gelen tarım sektörümüz için de önemli bir fırsat ve güçlü bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olabilir." dedi.

Kestelli, COP31'in iklim değişikliğine bağlı dönüşüme yönelik politikalarını, destek mekanizmalarını ve yatırımları hızlandıracağını dile getirdi.

COP'un, iklime dayanıklı üretim modelleri, su verimliliği uygulamaları, dijital tarım teknolojileri ve karbon ayak izi ölçüm sistemleri gibi alanlarda uluslararası fonlara ve teknik işbirliklerine erişimi arttıracağını vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"COP, tarımsal üretimden ticarete kadar tüm değer zincirinin yeniden değerlendirilmesi için güçlü bir zemin oluşması, tarım ürünleri ihracatında giderek daha belirleyici hale gelen, sürdürülebilir üretim, izlenebilirlik ve düşük karbonlu tedarik zincirleri alanlarında standartların yükselmesi, karbon sertifikasyon sistemlerini geliştirmesi ve AB'nin Yeşil Mutabakatı ile uyumun hızlanması açısından önemli bir kaldıraç olacaktır. Toplantının hazırlık süreci, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasında daha güçlü bir işbirliği zemini oluşturacaktır. COP31'in ülkemizde yapılması, tarım sektörümüzü küresel iklim politikalarına entegre etmek ve sürdürülebilir üretim ile ticaret açısından yeni bir seviyeye taşımak için önemli bir fırsat olacak."

Kestelli, aşırı sıcaklık, zamansız yağış, don ve dolu olaylarının, Türkiye'nin önemli geleneksel ihraç ürünlerinden kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının verimi ile kalitesini ciddi şekilde etkilediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.