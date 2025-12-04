Haberler

Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Güncelleme:
Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan CCC, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor, 2050 Net Sıfır emisyon hedefi ve bilim temelli hedefler içeriyor. Şirket, çevresel ve sosyal alanlarda performansını artırmayı taahhüt ediyor.

Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan Continental Confectionery Company (CCC), "Bu Dünya Bizim" vizyonu doğrultusunda hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, rapor, CCC'nin 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsarken, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları temel alınarak hazırlandı.

Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız gibi markalarıyla sakızdan şekerlemeye farklı kategorilerde üretim yapan CCC'nin, Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla takviye edici gıda portföyü de bulunuyor.

Yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporuyla şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını şeffaf şekilde ortaya koyan CCC, aynı zamanda raporla Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır emisyon hedefini de içeren yol haritası sundu.

CCC raporunda, iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını bilim temelli hedeflerle ortaya koydu. Bu kapsamda şirket, 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 42 mutlak azaltım, Kapsam 3 emisyon yoğunluğunda ise yüzde 51,6'lık azaltım sağlamayı taahhüt ediyor. Şirketin, 2050 itibarıyla ise tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor.

Bu hedeflere ulaşma yolunda adımlar atan CCC, 2024'te Ambalajlarda yaptığı iyileştirmelerle plastik kullanımını 180 ton azalttı. Şirket, "Sıfır Atık" yaklaşımıyla üretim sürecindeki atıklarının yaklaşık yüzde 95'ini geri dönüştürerek "Zero Waste to Landfill" belgesini almaya hak kazandı.

Enerji tüketiminin yüzde 14'ünü rüzgar enerji santrali gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılayan CCC, bu oranı 2025'te yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, su yönetimi alanındaki başarısını ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması ile tescillerken, 1150 kişilik ekibini sürdürülebilir başarısının temeli olarak görüyor.

İnsan odaklı yaklaşımını somut verilerle destekleyen şirket, kadın çalışan oranında yüzde 38'lik dağılımı yakalayarak, 2021'de Tekirdağ'da en çok kadın istihdamı sağlayan şirket ödülünü aldı. Ayrıca CCC, çalışanlarına 2024'te toplam 33 bin 422 saat eğitim vererek sürekli gelişim kültürünü destekledi.

Şirket, tedarik zincirindeki sosyal uygunluk denetimlerinde de BSCI (Business Social Compliance Initiative) tarafından en yüksek seviye olan "A" derecesiyle değerlendirildi.

AR-GE harcamalarını 4 kat artırarak 2022-2024 döneminde 35 milyon liranın üzerine çıkaran şirket, söz konusu faaliyetlerden elde ettiği ciroyu 10 katına yükseltmeyi başardı.

"Rapor, geleceğe uzanan güçlü taahhütlerimizin somut göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CCC Murahhas Azası Yahya Ülker, yayımlanan raporun, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve gelecek hedeflerini somutlaştırdığını belirtti.

Ülker, ilk sürdürülebilirlik raporunun sadece bugüne kadar elde ettikleri başarıların yansıması olmadığını, aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü taahhütlerinin somut göstergesi olduğunu anlattı.

Raporun daha dirençli ve çevresel açıdan daha sorumlu bir gıda ekosistemi oluşturma vizyonlarına ışık tuttuğunu vurgulayan Ülker, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızla birlikte inovasyon, işbirliği ve bilim temelli hedefler doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümümüzü aynı azimle sürdüreceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz."

