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ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips, BP'nin Kerkük'teki şirketinden yüzde 42 hisse alacak

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ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesindeki dört büyük petrol sahasının yeniden geliştirilmesi için BP'nin bölgedeki iştirakinin %42 hissesini satın alma anlaşması yaptı. Anlaşmanın Irak Başbakanı'nın Washington ziyareti sırasında imzalanması ve 2026 sonunda tamamlanması bekleniyor.

ABD merkezli enerji şirketi ConocoPhillips, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesinde faaliyet gösteren dört büyük petrol sahasının yeniden geliştirilmesini desteklemek amacıyla, İngiliz enerji şirketi BP'nin bölgedeki iştirakinin yüzde 42 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

ConocoPhillips'ten yapılan açıklamada, söz konusu ortaklığın Irak'taki petrol sahalarının yeniden geliştirilmesini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, ConocoPhillips'in BP Energy Company of Kirkuk Limited şirketinde yüzde 42 hisse satın almak üzere şartlarda anlaştığı bildirildi.

Söz konusu şirketin, Kerkük petrol sahasının üretimde olan ve tarihsel olarak yüksek verimliliğe sahip Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsayan geliştirme ve üretim sözleşmesini elinde bulundurduğu aktarılan açıklamada, anlaşmanın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Washington ziyareti kapsamında imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, düzenleyici onayların alınması ve diğer olağan kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından işlemin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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