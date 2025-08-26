Çocukların Okula Sağlıklı Başlaması İçin Kontrol Süreci Önemli

Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müge Toyran, çocukların okul dönemine sağlıklı başlaması için yapılacak kontrollerin önemli olduğunu ve eğitim başarısını etkilediğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, okul dönemi öncesinde yapılan sağlık kontrolleri, çocukların eğitim hayatında başarı ve mutluluğu doğrudan etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müge Toyran, okul döneminde yaşanan sağlık sorunlarının çocukların ders başarısını, sosyal ilişkilerini ve gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Toyran, "Eğitim yılı başlamadan önce yapılacak sağlık kontrolleri sayesinde mevcut sorunlar erken saptanabilir, gerekli tedbirler alınarak çocuğun okula daha sağlıklı başlaması sağlanabilir." değerlendirmesini yaptı.

Okul öncesinde çocukların genel sağlık kontrolünden geçmesinin büyük önem taşıdığını belirten Toyran, "Çocuğun mevcut şikayetlerinin okul dönemi başlamadan önce değerlendirilmesi, tanı alması, tedavi olması okula sağlıklı başlamasını sağlamak açısından önemli. Özellikle astım, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan çocukların kontrollerinin yapılması ve tedavilerinin düzenlenmesi, okul döneminde yaşanabilecek sorunları en aza indirir." ifadelerini kullandı.

Toyran, genel muayenelerle semptomların belirgin olmaması nedeniyle fark edilmeyen sağlık sorunlarının da teşhis edilerek tedaviye başlanabileneceğini, bu sayede çocuğun hayatını etkileyecek sorunların erken teşhisle önüne geçilebileceğini kaydetti.

"Aşı takvimi kontrol edilmeli"

Görme ve işitme sorunlarının eğitim sürecini doğrudan etkilediğini belirten Toyran, "Çocuklarda göz veya kulak sağlığıyla ilgili problemler, dikkat dağınıklığı ya da öğrenme güçlüğü gibi algılanabilir. Oysa sorun çoğu zaman fizikseldir. Bu nedenle yılda bir kez göz ve işitme muayenesi yapılmasını öneriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Diş sağlığının da okul döneminde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Toyran, "Diş tedavileri okul döneminde hem şikayetlere hem de ders günlerinin aksamalarına yol açabiliyor. Yılda en az bir kez yapılacak diş muayeneleriyle bu sorunların önüne geçilebilir." ifadelerini kullandı.

Toyran, enfeksiyon hastalıklarının çocukluk çağında ve okul döneminde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını hatırlattı.

Aşıların tam ve zamanında yapılmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Toyran, "Okul öncesinde aşı takviminin kontrol edilmesi ve eksik aşıların tamamlanması çocukların sağlıklı bir eğitim yılı geçirmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Toyran, demir ve D vitamini eksikliklerinin, çocuklarda halsizlik, dikkat dağınıklığı ve bağışıklık zayıflığına yol açabildiğini, okul başlamadan önce yapılacak basit taramalarla eksikliklerin saptanıp giderildiğinde, çocukların daha verimli bir eğitim dönemi geçirmesi mümkün olacağını kaydetti.

Çocukların sadece fiziksel değil, ruhsal açıdan da okula hazır olmaları gerektiğini belirten Toyran, "Kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi durumlar eğitim dönemini olumsuz etkileyebilir. Ailelerin ayrıca akran zorbalığı veya ergenlik dönemi sorunlarında rehberlik almaları, çocukların okul hayatını daha sağlıklı geçirmelerine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Toyran, "Okula hazırlık sadece kırtasiye alışverişinden ibaret değil, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan değerlendirilmesi, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim yılı için en önemli adımdır." değerlendirmesinde bulundu.