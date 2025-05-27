Çocuklarda Kabızlık Sorununun Artış Nedenleri ve Çözüm Yolları

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, çocuklarda kabızlığın beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, paketli gıda tüketimi, hareketsizlik ve ekran bağımlılığı gibi nedenlerle çocuklarda kabızlık oranında artış yaşanıyor. Çoğunlukla fonksiyonel nedenlere bağlı gelişen bu durum, uygun beslenmeyle büyük oranda çözülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevzat Aykut Bayrak, çocuklarda kabızlık sorununun son dönemde giderek yaygınlaştığını, vakaların yüzde 95'inin fonksiyonel nedenlerden kaynaklandığını aktardı.

Hastalığın belirtilerine değinen Bayrak, "Haftada iki kereden az dışkılama, ağrılı dışkılama, keçi pisliği veya zeytin tanesi şeklinde dışkılama veya geniş çaplı dışkılama, dışkı kaçırma kabızlığın en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bayrak, fonksiyonel kabızlığın beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğuna, vakaların yüzde 95'inin çeşitli önlemler ve tedavi yöntemleriyle düzelmesine rağmen yüzde 5 oranında organik nedenlere veya hastalıklara bağlı sorunların ortaya çıkabildiğine değindi.

Kabızlık sorununun önlenmesinde posalı beslenmenin önemine dikkati çeken Bayrak, "Kabak, kereviz, ıspanak, semizotu ve bamya gibi liften zengin sebzeler, çocukların diyetinde mutlaka yer almalı. Bu sebzelerin çorba halinde değil, mümkün olduğunca diri ve bütün olarak tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca kayısı, erik, dut gibi lifli meyveler de kabızlık sorununa iyi gelirken muz gibi meyveler ise kabızlık yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İnek sütü besleyici olsa da kabızlığı artırır"

Bayrak, kabızlık yaşayan çocuklarda inek sütü tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini, bu ürününün besleyici olmasına rağmen kabızlığı artırıcı etkisi olduğunu kaydetti.

Özellikle az su tüketen çocuklarda inek sütüne dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayrak, yoğurt, ayran ve peynir gibi süt ürünlerine yönelmenin daha sağlıklı olacağını belirtti.

Bayrak, su tüketiminin kabızlık tedavisindeki önemine işaret ederek, "Yeterli su içmeyen çocuklarda dışkı sertleşir ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu nedenle su tüketimini artırmak, kabızlığın önlenmesinde büyük rol oynar." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle okul öncesi dönemde, tekrarlayan ağrılı tecrübeler nedeniyle çocukların bilinçli olarak dışkılarını tutabileceğine işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu davranış şekli, kabızlığın kronikleşmesine yol açar, halbuki basit tıbbi ve davranış müdahaleleriyle bu durum çok ilerlemeden düzeltilebilir. Kabızlığın 3 ayı geçmesi halinde kronikleştiğini varsayarız. Kronik kabızlık, tedavi edilmediğinde, çocuklarda yaşam kalitesini düşürebilir. İlk bir ay içinde aileler, kendi çabalarıyla bu duruma çözüm bulamadığında, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalı."