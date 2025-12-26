Manisa'da 'Zeytin 5.0 Projesiyle' çocuklar hem öğrendi hem üretti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu anasınıfı öğrencileri "Zeytin 5.0 Projesi" ile zeytinin ağaçtan sofraya uzanan yolculuğunu yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, anasınıfı öğrencileriyle yürüttüğü "Zeytin 5.0 Projesi" ile erken çocukluk eğitimine örnek bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında minik öğrenciler, zeytinin ağaçtan sofraya uzanan yolculuğunu yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Okul bahçesinde bulunan yaklaşık 35 zeytin ağacından öğrencilerin kendi elleriyle topladığı zeytinler, zeytinyağı fabrikasına götürüldü. Çocuklar, topladıkları zeytinlerin zeytinyağına dönüşme sürecini yerinde gözlemleyerek deneyimledi. Böylece zeytin, öğrencilerin hafızasında yalnızca bir besin değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak yer etti.

Anasınıfı Öğretmeni Sadık Şentürk, projenin uzun soluklu olduğunu belirterek, "Bu yıl zeytin projesi yazdık. Bahçemizdeki zeytin ağaçlarının toplanması, bakımı, hasadı ve zeytinlerin zeytinyağı fabrikasına götürülmesi gibi tüm aşamaları çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Bir yıl boyunca zeytinle ilgili her şeyi yerinde görecekler. Yıl sonunda proje çıktılarımızı sergiyle paylaşmayı planlıyoruz. Elde edilen zeytinyağlarını satarak projeyi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Zeytin, ölmez bir ağaçtır; çocuklarımızın buna sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Projenin yalnızca eğitimi değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve üretim bilincini de hedeflediğini vurgulayan Şentürk, çocukların erken yaşta doğaya ve emeğe saygı duymayı öğrendiğini ifade etti.

Okul Müdürü Süleyman Sarı ise "Anasınıfı öğretmenlerimizin hazırladığı zeytin ve sıkım projesi kapsamında öğrencilerimizi zeytinyağı fabrikasına götürdük. Öğrencilerimiz zeytinyağının nasıl üretildiğini görerek ve yaşayarak öğrendi. Böylece zeytinin değerini daha iyi kavradılar. Projede emeği geçen öğretmenlerimiz Sadık Şentürk ve Duygu Yelken'e, velilerimize ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projenin paydaşları arasında yer alan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, budanması, sulanması ve gübrelenmesi konularında teknik destek sağladı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda toplanan zeytinlerden 65 litre zeytinyağı elde edildi. Proje, çocuklara üretim kültürünü erken yaşta kazandırması açısından örnek gösteriliyor. - MANİSA