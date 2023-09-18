Coca-Cola İçecek, Eşit Ücret Sertifikası'na layık görüldü

Coca-Cola İçecek, Eşit Ücret Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eşit Ücret Sertifikası almaya hak kazandı. Şirket, dünyadaki ilk şişeleme şirketi olarak bu sertifikayı alan ilk kurum oldu.

Coca-Cola İçecek (CCI), kurumlardaki ücret eşitsizliklerini bilimsel yollarla değerlendiren Eşit Ücret Derneği (Equal Salary Foundation) tarafından "Eşit Ücret Sertifikası"na layık görüldü.

Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri kapsamında, denetimlerinin PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yapıldığı Eşit Ücret Derneği'ne sertifikasyon süreci için gönüllü olarak başvuran CCI, detaylı bir inceleme sürecinin ardından Eşit Ücret Sertifikası almaya hak kazandı.

CCI böylece, bu sertifikayı almaya hak kazanan dünyadaki ilk şişeleme şirketi oldu. CCI ayrıca bu sertifikaya sahip Türkiye merkezli ilk global ve aynı zamanda Özbekistan, Irak, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'da belgelendirilen ilk şirket olma özelliği kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Melis Tunaveli, Eşit Ücret Sertifikası'nın şirketin sürdürülebilirlik taahhütlerine ulaşma yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti.

Tunaveli, "Eşitlik, geleceğimizin en önemli ayağı ve 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerimizin de merkezinde yer alıyor. Bu sertifikayı almak, sektörümüzde ve bulunduğumuz coğrafyalarda öncü olarak adımızı duyurmak, büyük bir onur. Eşitlik için daha yapacak çok şeyimiz olduğunu biliyoruz. Eşitliğe olan bağlılığımızı sertifikasyonun bir gereği olduğu için değil, şirketimizin DNA'sında yer aldığı için sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eşit Ücret Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Noemie Storbeck de Eşit Ücret Sertifikası'nın en geniş anlamda sürdürülebilir gelecek inşa etmek için sağlam bir temel olduğunu aktararak, "Coca-Cola İçecek, dünyada Eşit Ücret Sertifikası alan ilk şişeleme şirketidir. Sürdürülebilirliği bir öncelik olarak belirleyen CCI, çeşitlilik arz eden iş gücüne yatırım yapmaya karar verdi ve yapılacak en doğru şey." ifadelerini kullandı.