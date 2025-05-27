Coca-Cola İçecek, Azerbaycan'daki İkinci Fabrikasını Açtı

Coca-Cola İçecek (CCI), Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını İsmayıllı'da devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ve Kafkasya'da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Anadolu Grubu şirketi CCI, Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını açtı.

Fabrikasının açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve İsmayıllı Valisi Nahid Bağırov'un yanı sıra Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, CCI Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi, CCI Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova ve yerel yöneticiler katıldı.

CCI Azerbaycan, İsmayıllı fabrikasında yenilenebilir enerji yatırımlarından atık yönetimine, su kaynaklarının korunmasından ağaçlandırma çalışmalarına kadar çeşitli sürdürülebilirlik girişimlerini hayata geçirmeye devam ediyor.

CCI ayrıca, Azerbaycan'da kadın mühendisler için burs programı gibi toplum odaklı projelerini sürdürecek.

"Geleceğe dair güçlü bir ortaklık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Azerbaycan'ın kalkınmada kat ettiği mesafeye bizzat tanıklık etmekten mutluluk ve şahsi gurur duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının, sadece tarihi miras değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir ortaklık olduğunu aktaran Özilhan, "Bizler, bu topraklarda kalıcı değer üretmeyi, uzun soluklu işbirliğimizin ve kardeşliğimizin en anlamlı yansıması olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı da Anadolu Grubu olarak yatırımlarını sadece ekonomik kazançla değil, toplumsal fayda ve insan odaklı değerlerle birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Azerbaycan'da sadece içecek üretmediklerine dikkati çeken Yazıcı, "Bakü'deki ilk fabrika yatırımımızdan başlamak üzere bugüne kadar ülkeye 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik, 400'ün üzerinde kişiye doğrudan, binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladık. İstihdamdan çevreye, kadınların güçlenmesinden eğitime kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle tasarlanan yeni İsmayıllı fabrikamız bu katkının en güncel ve somut örneğidir." değerlendirmesini yaptı.

Coca-Cola İçecek'in Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova da talepten önce yatırım yapma ilkeleri doğrultusunda, Azerbaycan'da uzun vadeli büyüme hedefleriyle, geçen yıl inşaatına başlattıkları fabrikanın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını anlatarak, "İki üretim hattı ile faaliyet gösterecek olan yeni fabrikamız sayesinde, Azerbaycan'daki üretim kapasitemizi yüzde 50 oranında artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vergi ve diğer zorunlu ödemelere olan katkıları doğrultusunda, Azerbaycan'ın en büyük 30 vergi mükellefi arasında yer aldıklarına dikkati çeken Mamedova, fabrikayla birlikte yüzde 100'ü yerel istihdam olmak üzere 100 ilave iş imkanı yarattıklarını belirtti.

Mamedova, tedarik ve hizmetlerinin yüzde 76'sını yerel kaynaklardan sağlayarak yaklaşık 6 bin kişiye dolaylı istihdam olanağı sunduklarını kaydederek, bölge ekonomisini desteklediklerini vurguladı.