Çoban sorununa çözüm için göçmenler üretime yönlendirilecek

Son dönemlerde hayvancılıkta yaşanan çoban sorununa ilişkin çözüm adına girişimlerin sürdüğünü belirten Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, farklı ülkelerden gelen göçmenlerin üretime yönlendirilmesi adına bir çalışma yapıldığını söyledi.

Birlik binasında Malatya'da tarım ve hayvancılık alanında değerlendirmelerde bulunan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiriciler olarak sosyal güvencelerinin olmaması nedeniyle 25 ila 35 bin ücretle çalıştırmak üzere çoban bulunamadığını söyledi.

Çobanlığın zor bir iş olduğunu ifade eden Akın, "Yemesi, içmesi ve barınması üretici tarafından karşılanmasına rağmen çoban bulunamamasının yegane sebebi, sosyal güvencelerinin olmaması ve sosyal ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanamamasıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa Dünya Bankası destekli 'Mera Islah Projesi'nin 30 milyon TL bütçeyle hayata geçirileceğini de ifade eden Akın, "Tarım ve hayvancılığın önemini her gittiğimiz yerde vurguluyoruz. Bürokratlarımıza masa başında değil de sahada alınacak kararların istişare edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bunun yanında sorun ve taleplerimizi ilettik. Asıl amacımız, Malatya ve Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısının artması. Malatya'da yüzde 10, Türkiye genelinde ise yüzde 7,5 küçükbaş hayvancılığın düşmesiyle ilgili problemlerin bir an önce çözülmesini talep ettik. Küçükbaş hayvancılığın meziyetli bir iş olmasından dolayı başta çobanlık olmak üzere sorunların çözülmesi için çalışma bekliyoruz. Malatya'mızda da yerel yöneticilerin özellikle küçükbaş hayvancılığa, tarıma ve diğer konulara destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çoban sorununun çözülmesi noktasında mültecilerin üretime yönlendirilmesiyle ilgili bir çalışmanın olduğuna da dikkat çeken Akın, "Farklı ülkelerden gelip, burada yaşayan insanların üretime yönlendirilmesi adına bir çalışma yapıldığı bizlere söylendi. İşletmelerle en az üç yıl sözleşme yapılması planlanıyor. Resmi anlamda yapılacak sözleşmeyle her şey kayıt altında olacak. Bununla ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. Üreticilerimizin en büyük sorunlarından birisi çoban konusu bu noktada da gerekli çalışma yapılıyor. Çobanların sosyal güvencesinin olmasıyla ilgili de talepte bulunduk. Aile işletmelerindeki kadın çobanlarımıza yönelik sosyal ihtiyaçların karşılanmasını istedik" diye konuştu.

Sadece mülteciler değil çobanlık yapmak isteyen herkesin bu işe entegre olabileceğini ifade eden Akın, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve uyruğu farklı olan vatandaşlar için yasal bir çalışma yapılıyor" dedi. - MALATYA