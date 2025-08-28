ÇKS Kayıtları İçin Uyarı: Başvurular 1 Eylül'de Başlıyor

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ÇKS kayıtlarının 1 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, "Üreticilerimiz hangi ürünü, hangi arazide ektiklerini doğru ve eksiksiz şekilde sisteme kaydettirmeli" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2025'te başlayacağını ve 31 Aralık 2025'te sona ereceğini belirterek, çiftçileri kayıtlarını zamanında yapmaları konusunda uyardı. Doğan, "Tarım desteklerinden yararlanmak için ÇKS kaydının güncel olması gerekli. Kayıt süresi bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bu da üreticilerimizin önemli hak kayıpları yaşamasına neden oluyor" dedi.

Destek almak için zamanında kayıt şart

Mazot ve gübre desteğinden fark ödemelerine, kırsal kalkınma hibelerinden afet yardımlarına kadar birçok kamu desteğinden yararlanabilmek için çiftçinin mutlaka ÇKS'ye kayıtlı olması gerektiğini vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz hangi ürünü, hangi arazide ektiklerini doğru ve eksiksiz şekilde sisteme kaydettirmeli. Bu sadece bireysel destekler açısından değil, ülke genelinde sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması açısından da büyük önem taşıyor."

Başvuruların ziraat odalarına yapılması avantajlı

Doğan, "Çiftçilerin işlemlerini zamanında ve kolaylıkla yapabilmesi için Yüreğir Ziraat Odası olarak gerekli bilgilendirme ve destek hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Başvurularını doğrudan ziraat odalarına yapan çiftçilerimize evrak hazırlığından başvuru işlemlerine kadar her aşamada rehberlik ediyoruz. Bu da işlemlerin daha hızlı ve eksiksiz tamamlanmasını sağlıyor"diyerek bilgi verdi.

Doğan, ÇKS kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerin, ziraat odasına başvururken, kimlik fotokopisi, tarım arazilerine ait tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi, üretim bilgileri ve tarla detaylarıyla gelmesi gerektiğini söyledi. - ADANA