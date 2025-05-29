CK Enerji ve Rixos Hotels İş Birliği ile Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplamaları Başlıyor

CK Enerji ve Rixos Hotels İş Birliği ile Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplamaları Başlıyor
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CK Enerji, Başka Dünya Yok Projesi kapsamında Rixos Hotels ile iş birliği yaparak Türkiye'deki otellerin karbon ve su ayak izini hesaplayacak. Proje, çevresel etkilerin ölçülmesi ve yönetilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CK Enerji, Türkiye'de anlaşmalı otellerin karbon ve su ayak izini hesaplıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji, Başka Dünya Yok Projesi kapsamında Rixos Hotels'in karbon ve su ayak izini hesaplamasına katkı sağlayacak.

Rixos ve The Land Of Legends, CK Enerji'nin "Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama" sistemiyle Türkiye'deki tüm destinasyonlarında ortaya çıkan karbon emisyonunu yönetecek.

Söz konusu iş birliğiyle Türkiye genelinde bulunan 13 farklı lokasyondaki otel, tema parkı ve su parklarının karbon salımı düzenli olarak hesaplanacak ve raporlanacak. Proje ile sadece kurumsal ayak izi değil, aynı zamanda tesislerde konaklayan misafirlerin tatilleri boyunca ortaya çıkan karbon emisyonları da eş zamanlı olarak hesaplanarak raporlanacak.

CK Enerji'nin Karbon Ayak İzi Hesaplama Sistemi ile Rixos Hotels'in iklim üzerindeki etkileri anlık izlenebilecek. Rixos ve The Land Of Legends, emisyon yönetimi ve azaltım stratejilerini daha etkin geliştirecek.

Ayrıca, The Land of Legends Tema Parkı'nda su aktiviteleri için "Su Ayak İzi Ölçme ve Raporlama" hizmeti alınarak turizm sektöründe ilk kez su tüketimi ve kaynaklar üzerindeki etkiler ölçülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Başka Dünya Yok Projesi'nin genel çerçevesini geçen sene oluşturduklarını ifade ederek, "Projemizle karbon ve su ayak izi hesaplamalarında sunduğumuz çözümlerle kurumların çevresel hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlıyoruz. Rixos Hotels ve The Land Of Legends ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, enerji ve çevre yönetimi alanındaki teknolojik birikimlerimizin turizm sektörüne entegre edilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CK Enerji Ticari Satış ve İş Geliştirme Grup Direktörü Çağdaş Acar ise küresel iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde Rixos Hotels'in attığı bu adımın, turizm sektöründe örnek olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rixos ve The Land Of Legends ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sürdürülebilirlik hedeflerinin yalnızca söylemde değil, somut uygulamalarda karşılık bulduğunu göstermesi açısından oldukça kıymetli. Özellikle turizm gibi doğayla iç içe bir sektörde, karbon ve su ayak izi hesaplamalarının şeffaflıkla yapılması, çevresel etkilerin ölçülüp yönetilmesi artık yerli ve yabancı ziyaretçiler için konaklama tercihlerinde önemli bir kriter."

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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