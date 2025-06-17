Cizre Leyminete Coğrafi İşaretle Tescillendi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Cizre Leyminete (Cizre limonatası) ilçenin 6. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi. Tescilin ardından ürünün lansman toplantısı yapıldı.

Daha önce Memilheva (Cizre lurabiyesi), Luzine tatlısı, Bırınczer, Cizre Meyre/Meyir ve Cizre Şımşıpe (Cizre dolması) gibi ürünler coğrafi işaret alan ilçe tescilli ürün sayısı, Cizre Leyminete'sinin eklenmesiyle altıya yükseldi. Cizre Leyminete (Cizre limonatası) ilçenin 6. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillenmesinin ardından lansman toplantısı yapıldı. Lansman töreninde konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Leyminete'sinin tescilinin kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kaymakam Baycar, coğrafi işaretli ürün sayısının bir yerin kadim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Cizre'nin bu konuda inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Cizre Leyminete'sinin özellikle yaz aylarının vazgeçilmez, serinletici bir lezzeti olduğunu dile getiren Kaymakam Baycar, bu önemli içeceğin coğrafi işaretinin alınmamış olmasının büyük bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaymakamlık bünyesinde kurulan proje ekibinin dört aydır bu tescil için büyük bir gayret gösterdiğini belirten Kaymakam Baycar, tescilin geçen hafta yayınlandığını ve bunun kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ekledi. Cizre Leyminete'sinin tescil ile birlikte bölgesel ticari değer kazanacağını, daha fazla tanınacağını ve sahiplenileceğini umduklarını ifade eden Kaymakam Baycar, bu sayede içeceğin ulusal alanda da ticari bir ürüne dönüşebileceğini söyledi.

Daha fazla coğrafi işaretli ürün yolda

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu da tescillerin ve tescilli ürünlerin şehirler için önemine değindi. Cizre Leyminete'sinin Türk Patent Kurumu tarafından altıncı tescilli ürün olarak onaylandığını belirten Memduhoğlu, kaymakamlık girişimleriyle yaklaşık on ürünün daha tescil sürecinde olduğunu ve kısa sürede bunların da lansmanlarının yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Lansman töreni, yapılan konuşmaların ardından Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından katılımcılara Cizre limonatası ve diğer tescilli ürünlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Baycar'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, Cizre ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve kurum müdürleri katıldı. - ŞIRNAK