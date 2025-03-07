Cizre'de 60 Yıldır Ramazan Tatlısı Hazırlayan Usta

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ramazan'a özel yapılan tatlıyı 60 yıldır evinin avlusunda yapıyor.

Cizre ilçesinde yaşayan Ahmet Kerimoğlu, dedesinin yanında öğrendiği ve Ramazan ayına özel yapılan tatlıcılık mesleğine, 1968 yılından başladı. Kerimoğlu, dedesinden kalan meslek Olan Ramazan tatlısını çocuklarına ve torunlarına da öğreterek 60 yıldır evinin avlusunda Ramazan'a özel tatlı yapmayı sürdürüyor. Kentin en eski tatlıcılarından olan Kerimoğlu, iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen tatlıcılık mesleğini severek yaptığını söyledi. Cizreli vatandaşlar iftar öncesi sıcak tatlıları almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Büyük halka şekilde yapılan tatlının lezzetini şerbetinden aldığını ifade eden usta Ahmet Kerimoğlu, "Tatlılarımız Ramazan ayında yöresel bir gelenek haline gelmiş durumda. Tatlılarımızın şerbetini özel kendimiz yapıyoruz. Hazır katkı kullanmıyoruz. Yaptığımız özel hamurla yıllardır aynı kaliteyle Cizre halkına tatlı yapıyoruz. Dedemden öğrendiğim mesleği 1968 yılından beridir aynı yerde evimizin avlusunda yapıyoruz. Bu nedenle tatlımız ve mesleğimiz Cizre'de meşhur oldu. Şu an mesleği çocuklarıma ve torunlarıma öğretiyorum. Onlarda bu geleneği ardımızdan yaşatacaklar" dedi. - ŞIRNAK