Çitlekçi'nin Çekilişinde 30 TOGG Kazananı Açıklandı
Çitlekçi'nin 30. yılına özel düzenlediği büyük ödüllü kampanya çerçevesinde gerçekleştirilen çekilişte 30 adet TOGG marka otomobilin kazananları belli oldu. Çekiliş, noter denetiminde ve Milli Piyango İdaresi gözetiminde yapıldı.
Milli Piyango ve noter denetiminde gerçekleşen çekilişin ardından, yoğun katılımla tamamlanan süreçte 30 TOGG kazananının ismi açıklandı.
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markalarından Çitlekçi'nin 30'uncu yılına özel düzenlediği büyük ödüllü kampanya, Ankara'da yapılan noter onaylı çekilişle tamamlandı. 13 Haziran'da Ankara Çankaya'daki Kule Şubesi'nde halka açık olarak gerçekleşen çekiliş, Milli Piyango İdaresi ve noter denetiminde yürütüldü. 30 adet TOGG marka otomobilin sahibini bulduğu çekilişe yoğun katılım sağlandı.
Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, çekiliş töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kampanya, bize gönülden bağlı olan müşterilerimize duyduğumuz minnetin bir yansımasıdır. Katılımcılarımızın ilgisi, Çitlekçi ile kurdukları uzun soluklu bağın en güçlü göstergesidir."
Yapılan açıklamaya göre, kampanya boyunca milyonlarca kupon toplandı. Süreç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütüldü. Çekilişle belirlenen 30 talihlinin tam listesi, şirket tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
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2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT PACK - 2 adet
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4042247504 - Aslı Öznur - Ankara
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4043233312 - Baki Öztürk - Bursa
4040663370 - Alparslan Yavaş - Zonguldak
4042934469 - Veysel Özdemir - Ankara
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404006884 - Hacer Çağlayan - Bursa
4041828582 - Sema Dari - Ankara
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4042278982 - Adem İriç - İstanbul
4041202121 - Zühtü Çuldur - Konya
4041894167 - Ümit Küçükdemir - Ankara
4041602064 - Mustafa Oyanık - Ankara - İSTANBUL