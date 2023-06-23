Çinli şirketler Afrika'daki yenilenebilir enerji pazarını inceliyor

Kenya'da düzenlenen 25. Afrika Enerji Forumu'na katılan Çinli şirketler, Afrika'daki yenilenebilir enerji pazarının potansiyelini mercek altına alıyor. Forumda, enerji sektöründeki çok taraflı kreditörler ve yatırımcılardan oluşan 3.000'den fazla delege yer aldı. Çinli şirketler, yenilenebilir enerji ürünlerini tüm sektör bileşenlerine sunmaya çalışıyor. Huawei Sahra Altı Afrika Pazarı Başkan Yardımcısı Victor Koyier, özellikle sıradan insanların hanelerinde uygun fiyatlı, kesintisiz güç çözümleri elde etme açısından, meskenler için çözüm sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Kenya'da düzenlenen 25. Afrika Enerji Forumu'na katılan Çinli şirketler, Afrika'daki yenilenebilir enerji pazarının potansiyelini mercek altına alıyor.

Nairobi'de Salı'dan Cuma'ya kadar süren enerji forumuna yetkililer, çok taraflı kreditörler ve yatırımcılardan oluşan 3.000'den fazla delege katıldı.

SES 1 (İngilizce): RYAN WANG, Afrika'daki LONGi Yeşil Enerji Teknoloji Ltd. Şti. Genel Müdürü:

"Afrika pazarı bizim için potansiyel bir pazar. Buradaki talep nedeniyle, enerji herkes için bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Ürünlerimizi tüm proje geliştiricilere, bağımsız güç üreticilerine, bankacılara, ticari endüstriyel girişimcilere ve hatta son adım olarak hanelerdeki kullanıcılara sunmaya çalışıyoruz. Yani son teknolojiye sahip ürünlerimizi bu sektördeki her bileşene sunmaya çalışıyoruz. Afrika, yenilenebilir enerji için potansiyeli en yüksek pazar."

SES 2 (İngilizce): VİCTOR KOYİER, Huawei Sahra Altı Afrika Pazarı Başkan Yardımcısı:

"Afrika'da bulunan çeşitli ekosistemleri destekleyen çözümlerimiz var. Şebekeye verilen kamu hizmeti projelerinin yanı sıra çalışma süresi, güç dağıtımı ve gücün depolanması açısından çeşitli üreticileri dengelemeye veya desteklemeye çalıştığımız ticari endüstriyel depolama alanları bu ekosistemlerden bazılarını oluşturuyor. Özellikle sıradan insanların hanelerinde uygun fiyatlı, kesintisiz güç çözümleri elde etme açısından, meskenler için çözüm sağlamaya çalışıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor.(XHTV)