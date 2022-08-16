Haber : Çinli otomobil devi yeni modelini Türkiye pazarına tanıtacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli otomobil devi yeni modelini Türkiye pazarına tanıtacak

Çinli otomobil devi yeni modelini Türkiye pazarına tanıtacak

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini Türkiye pazarına tanıtacak.

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini Türkiye pazarına tanıtacak.

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini yakın bir zamanda Türkiye pazarına tanıtacağını duyurdu. İç kısmı lüks şekilde dekore edilen model, birinci sınıf VIP koltukların eklenmesiyle özel bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Aracın iç mekanı teknolojik bir görünüm sunuyor. Model; açık kahverengi, sıkı oturan koltuklar, heykel ve üç boyutluluk hissini geliştirmek için şık kapitone teknolojisiyle tasarlandı.

Şirket, Tiggo 8 Pro modelinin sürüş ve binme konforunu ele alırken, önde gelen koltuk üreticileri Lear ve Aident'in deri koltukları modelde kullanıldı. Şirketin NVH laboratuvarı tarafından oluşturulan 34 db derin deniz sessizlik alanı ise sürücüye farklı bir deneyim sunuyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Chery Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title