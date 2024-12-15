Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Çinli BYD'nin Manisa Yatırımı, Türkiye'ye İlgi Artırdı

Çinli BYD'nin Manisa Yatırımı, Türkiye'ye İlgi Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Anadolu Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarıyla bölgeye olan ilginin artığını belirtti. Güler, bu yıl Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırım fırsatlarını ciddi şekilde incelediklerini ifade etti.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla Çinlilerin ülke ve bölgeye ilgisinin arttırdığını bildirdi.

Aynı zamanda Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı da olan Güler, AA muhabirine, BASBAŞ'ta bir milyon metrekare parselin altyapısı ve kamu binalarının tamamlandığını, inşa ettikleri ilk üretim tesisinin 6 bin 500 metrekaresinin yatırımcıya kiraladığını söyledi.

Yatırımcının ihracat için otomotiv yan sanayi ürettiğini ve 350 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Güler, "İkinci binamızı yatırımcıya vermek için aralık ayında tamamlayacağız. Şu an 13 bin metrekare kapalı alan hazır ve bunlar da bittiğinde 30 bin metrekare kapalı alan yaratacağız. Kapalı alan için 3 yatırımcı şu an hazır ve gelecek yıl üretime başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Dışişleri Bakanlığının koordinasyonda Avrupalı yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarının önemine değindi.

Faruk Güler, son 20 yıldır Çinli şirketlerin zaman zaman Türkiye'ye gelip yatırım ortamını incelediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ama son bir yıldaki ilgiyi ben daha öncesinde görmedim. Geçmişte gelerek inceleme yapıp döner ve ses gelmezdi. Şu an ise değişik sektörlerde Çinli şirketlerin ciddi şekilde araştırıp burada yatırım için uğraştıklarını görüyoruz. 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin çok ciddi incelemeleri ve görüşmeleri var. Bunun nedeni de Avrupa'ya mal sevkiyatı Çin'den daha maliyetli olması ve Çin üretimi eskisi gibi ucuz değil. Avrupalı şirketler de salgınla Çin gibi uzak ülkelerde üretim merkezi kurmanın akıllıca olmadığını öğrendi. Yabancı şirketler bunlardan dolayı Türkiye ve Fas gibi yakın ülkelerde yatırımlarını arttırmaya başladı. Temasta olduğumuz Çinli şirketler var. Hatta yeni yılda Çin ve Japonya'ya seyahatlerimiz olacak."

Güler, bazı olumsuzluklara rağmen Türkiye'de ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
img

Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
img

Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Komşusunun aracına kurşun yağdıran adam kendini, 'Sevinçten havaya ateş ettim' sözleriyle savundu
Komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı! Kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.