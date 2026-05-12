Çin'de otomobil satışları düşerken ihracat artıyor

Güncelleme:
Çin'deki otomobil satışları bu yılın başından bu yana düşüş gösterirken, otomobil ihracatı önemli bir artış kaydetti. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 21,6 azalarak 1 milyon 625 bine geriledi. Ancak otomobil ihracatı yüzde 74,4 artarak 901 bine ulaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 21,6 azalarak 1 milyon 625 bin oldu.

Benzinli araç satışları yüzde 32,2 azalarak 710 bine, elektrikli araç satışları ise yüzde 10,8 azalarak 914 bine geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 74,4 artışla 901 bine ulaşarak satışlardaki genel düşüşü dengeleyici etki sağladı.

İhracat dahil edildiğinde 2 milyon 526 bine ulaşan toplam otomobil satışları yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Ülkede otomobil satışları, ilk 4 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 azaldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMerve Çağlar:

Satış düşüyor. Ama ihracat artıyor. İlginç bir tablo. Yurt içi talep zayıf. Fakat dış pazarlara basıyor. Ekonomik kaygı var mı acaba? Iç tüketim gücünün zayıflaması endişe verici.

Haber YorumlarıZehra Kara:

Alhamdülillah ihracat artışı görmek sevindirici ?? Umarım bu başarı ülkelerinin ekonomisine olumlu yansır ?? Geleneksel pazarlar daima önemlidir ama yeni pazarları açmak da çok değerlidir ?? Çin'in bu başarısında emeği geçen herkese saygı duyuyorum ????

Haber YorumlarıFırat Aydın:

Çin'in kendi pazarında satış düşüyor ama dışarıya satıyor, işte bu hep böyle olmuştur ???? Kendi insanına satamayan ürünü başkasına satmaya çalışıyor ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

