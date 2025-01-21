Çin, Kırgızistan'da 100 Megavatlık Güneş Enerji Santrali Kuracak

Çin, Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'nin Kemin ilçesinde 100 megavat kapasiteli güneş enerji santrali inşa edecek.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yılda 155 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapacak 100 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kasımaliyev, ülkeye çağdaş ve çevre dostu enerji kaynaklarını kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, Çin sermayeli şirketin kuracağı güneş enerji santralinin yılda 155 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapacağını belirtti.

Bu güneş enerji santrali inşaatı projesinin hayata geçmesiyle 50 bin ton kömür tasarrufu sağlanacağını aktaran Kasımaliyev, 500 kişiye de istihdam imkanı sunulacağını ifade etti.

Kasımaliyev, Kırgızistan'da Kambar-Ata HES-1, Kulanak HES, Bala-Saruu HES ve onlarca küçük hidroelektrik santrali gibi çok sayıda büyük ölçekli enerji projesi inşaatlarının sürdüğünü anımsattı.

Bu arada bir başka Çin sermayeli şirket de geçen yılın başında Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 400 megavat kapasiteli güneş enerji santrali inşa etmeye başlamıştı.