Çin'in Shanxi eyaleti fotovoltaik enerji kapasitesinde rekor kırdı

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti, fotovoltaik enerji kapasitesini 20 milyon kilovatın üzerine çıkararak rekor kırdı.

TAİYUAN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti toplam kurulu fotovoltaik enerji kapasitesini Temmuz sonu itibarıyla 20 milyon kilovatın üzerine çıkararak rekor kırdı.

Çin Devlet Şebekesi Shanxi Elektrik Enerjisi Şirketi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre ülkede en fazla kömürün üretildiği bölge konumunda bulunan Shanxi'deki kurulu elektrik şebekesi kapasitesinin yüzde 19'dan fazlası fotovoltaik enerjiden geliyor.

Şirket, Perşembe günü öğle saatlerinde eyaletin elektrik şebekesine fotovoltaik enerjinin katkısının da yaklaşık yüzde 50'ye ulaşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti.