Çin'in Gansu eyaletindeki yeni enerji kurulu gücü rekor seviyeye ulaştı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletindeki yeni enerji kurulu gücü kapasitesi toplam 40 milyon kilovatın üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Gansu eyaleti, son yıllarda yeni enerji geliştirme çalışmalarına hız verdi. Gansu'nun yeni enerji elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,37 artışla 32,6 milyar kilovat saatin üzerine çıktı ve eyaletin elektrik üretiminin yüzde 33,21'ini oluşturdu.