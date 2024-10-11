Türkiye'den Çin'e misilleme gibi cevap

Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping önlemi uygulanması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE'NİN KARARI 4 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Buna göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 6,1'i ile yüzde 43,31'i arasındaki oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

ÇİN TÜRKİYE'Yİ DTÖ'YE ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere getirdiği ek vergi uygulamasının yankıları sürerken, geçen ay da şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen vergi Çin'in tepkisini çekti. Çin Ticaret Bakanlığı, yeni ek vergiler nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, sözcüsü şarj edilebilir hibrit araçlara getirdiği ek gümrük vergi nedeniyle Türkiye'nin 'ayrımcı önlemler' aldığını savunarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde şikayette bulundu. Çin, Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bakanlık ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' istedi.

SÜREÇ GÖRÜŞ ALMAYLA İLERLEYECEK

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları inceleyecek. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlayan DTÖ'nün 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.