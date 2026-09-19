Çin heyeti, Şi'nin beklenen ABD ziyareti öncesi 19-23 Eylül'de ABD'ye gidiyor

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ABD ve Çin heyetlerinin, Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya geleceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlığındaki Çin heyetinin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için 19-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, tarafların, iki ülke liderinin vardıkları mutabakat doğrultusunda, karşılıklı kaygı konusu olan ekonomi ve ticaret sorunlarında istişare yürütecekleri kaydedildi.

ABD hükümet kaynakları, daha önce New York'ta yapılacak toplantılarda yapay zeka, ticaret, nadir toprak elementleri ve diğer ekonomik konuların ele alınacağını açıklamıştı.

Görüşmelerde ABD heyetine başkanlık edecek Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin tarafı ile "yapay zekanın ortak risklerini görüşmeye açık olduğunu" ifade etmişti.

Şi'nin ziyaretine hazırlık niteliğinde

Görüşmeler, Çin Devlet Başkanı Şi'nin gelecek hafta ABD'ye yapması beklenen ziyarete hazırlık niteliği taşıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio da 17 Eylül'de iki ülke arasındaki üst düzey temasları ele aldıkları bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Çin liderinin gelecek hafta içinde ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Şi ile 24 Eylül'de Washington'da buluşacağını açıklarken, Çin tarafı henüz ziyareti doğrulamadı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından verilen olumlu mesajlarla taraflar anlaşmazlık konularında geçici uzlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA