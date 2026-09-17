Çin Devlet Başkanı Şi'ye ABD ziyaretinde teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin eşlik etmesi bekleniyor

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyarette, BYD, Xiaomi ve CATL gibi Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir heyetin eşlik edeceği öne sürüldü.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin liderinin, ABD Başkanı Donald Trump'a mayısta Pekin'e yaptığı ziyarette eşlik eden ABD'li teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin ağırlıkta olduğu iş heyetine benzer bir grubu Washington'a götürmeye hazırlandığı iddia edildi.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, akıllı ev aletleri ve mobil cihaz üreticisi Xiaomi ile batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin Şi'ye eşlik edeceği aktarılan haberde, ayrıca yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan optik alıcı-vericileri üreten Zhongji Innolight'ın adı da yer aldı.

Söz konusu şirketlerin ziyarete katılması, iki ülke arasında bazı teknolojilerde ortak yatırımlara yönelik kararların alınabileceği yönünde yorumlanıyor.

ABD Başkanı'na mayıs ayındaki Çin ziyaretinde, aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti eşlik etmişti.

Şi'nin gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Trump, Şi ile 24 Eylül'de Washington'da buluşacağını açıklarken, Çin tarafı henüz ziyareti doğrulamadı.

Kaynak: AA