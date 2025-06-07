Çin'den AB'ye İhracat Kontrol Politikaları Hakkında Bilgilendirme

Çin'den AB'ye İhracat Kontrol Politikaları Hakkında Bilgilendirme
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile yapılan görüşmelerde ihracat kontrol politikalarını net bir şekilde iletti. Nadir toprak elementlerinin ihracatına getirilen kısıtlamaların uluslararası bir uygulama olduğu vurgulandı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ihracat kontrol politikalarını AB'ye net şekilde ilettiği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Çin'in ihracat kontrol politikalarının AB'ye net şekilde aktarıldığı ifade edildi. Açıklamada, nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmenin uluslararası kabul görmüş bir uygulama olduğu vurgulanarak, AB'nin endişelerine önem veren Çin'in şartlara uygun başvuruların onay sürecini hızlandırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca AB'nin de yapıcı adımlar atarak Çin'e yönelik ileri teknoloji ürünlerinin ticaretini kolaylaştırmasının, güvence altına almasının ve teşvik etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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