Çin'de Oyun Sektörü Ağustos Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'de oyun sektörü Ağustos ayında güçlü bir büyüme kaydetti.

Oyun sektörünün araştırma kuruluşu CNG tarafından yayımlanan rapora göre ülkedeki oyun sektörünün satış geliri Ağustos ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,08 artışla yaklaşık 29,23 milyar yuana (4,07 milyar ABD doları) ulaştı.

Raporda gelirin bir önceki aya göre yüzde 2,15 arttığı belirtildi.

Çin'de mobil oyun sektörünün geliri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,73 artarak 22,85 milyar yuana, masaüstü oyunlarının geliri ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,92 artarak 5,6 milyar yuana yükseldi.