Çin'de İnşa Edilen Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisine 'Türkiye' Adı Verildi

Çin'de inşa edilen ve dünyanın en büyük konteyner gemisi olan MSC Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında hizmete girdi. Bakan Yardımcısı Ünüvar, Türkiye'nin limanlarının dünya sıralamasında yükseldiğini ve dünyanın 12. büyük filosuna sahip olduğunu belirtti.

DÜNYANIN en büyük konteyner gemilerinden biri olan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle 'MSC Türkiye' adı verilen gemi, Tekirdağ Asyaport Limanı'nda törenle karşılandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, gemi sanayinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, "Gemi insanlarımızın da istihdamına yönelik 37 ülkeyle imzalanmış anlaşmamız var. Dünya sıralamasında iki basamak yükselerek dünyanın 12'nci büyük filosuna sahibiz" dedi.

Çin'de inşa ettirilen, dünyanın en büyük 12 konteyner gemisinden biri olan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 'MSC Türkiye' adı verilen gemi, Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı. MSC'nin İtalyan sahipleri Aponte ailesinin Çin'de inşa ettirdiği MSC Türkiye, 4 futbol sahası büyüklüğünde, 25 katlı apartman yüksekliğinde, 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip gemi Tekirdağ'da törenle karşılandı. Törene eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, MSC Yönetim Kurulu Başkanı Diego Aponte, eşi Ela Soyuer Aponte, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve iş insanları katıldı.

Liman içerisinde yapılan törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5.6 oranında büyüdüğünü söyledi. Küresel ekonominin dünya genelinde 2023 yılında yüzde 2.9 gelecek yıl ise yüzde 3.1 büyümesinin beklendiğini belirten Ünüvar, şunları söyledi:

"Bizde bu büyümeye paralel olarak 2023 yılı sonunda yüzde 4.4, 2024 yılında yüzde 4 oranında büyüme beklenmektedir. 906 milyar dolar gayrı safi yurt içi hasıla ile de dünya ekonomisinde 19'uncu sırada yer almaktayız. Bilindiği üzere dünyada taşımacılığın hacim bazında yüzde 84'ü ülkemizde ise yüzde 86'sı deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz taşımacılığından aldığımız payın en önemli göstergeleri de liman tesislerimiz. Geçen yıl dünyada 860 milyon TEU konteyner elleçlendi ve küresel konteyner hacminin 2024 yılında yüzde 3 ya da 4 arasında büyüyeceği tahmin edildi. 2022 yılında ülkemizin 217 liman tesisinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 artışla, 543 milyon ton yük elleçlenirken, konteyner elleçlemesi de 12.4 milyon TEU olarak gerçekleşti. 4 limanımız dünyada ilk 100 liman arasına girdi. Yine deniz yolu taşımacılığında nalbur değeri 2022 yılında 388 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizde ise 10.8 milyar dolar, pazar hacmi yüzde 6.7. Biz Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde öncü bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda önemli gelişmeler kaydettik" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK 12'NCİ FİLOSUNA SAHİBİZ'

Gemi inşa ve yan sanayinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Ünüvar, "85 tersane ile tersanelerimiz gemi siparişinde 7'inci, gemi tonajına göre ise 11'inci pozisyonda. Bu yıl ülkemiz 1,5 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. 138 bin gemi insanımız mevcut. 1 milyonu aşkında amatör denizcimiz mevcut. 103 denizcilik eğitim kurumu ile nitelikli personel yetiştiriyoruz. Gemi insanlarımızın da istihdamına yönelik 37 ülkeyle imzalanmış anlaşmamız var. Dünya sıralamasında iki basamak yükselerek dünyanın 12'inci büyük filosuna sahibiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geminin gelişi için kurdele kesildi. Protokol üyeleri römork eşliğinde MSC Türkiye'nin etrafında gezdi.