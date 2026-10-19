Çin'de GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 artarken 9 aylık büyüme yüzde 4,6 oldu

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Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin hissedilmeye devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayımladığı verilere göre, Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Temmuz- Eylül 2026 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Yılın 9 ayındaki büyüme yüzde 4,6'ya ulaşarak hükümetin bu yıl için "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlediği hedef doğrultusunda gelişim gösterdi.

UİB Direktör Yardımcısı Mao Şıngyong, ilk üç çeyrekteki ekonomik performansın yıllık büyüme hedefine ulaşılması için iyi bir temel oluşturduğunu belirterek, ikinci çeyrekte uluslararası fiyat artışlarının baskısını hisseden petrol ve kömür gibi endüstriler üzerindeki yükün üçüncü çeyrekte hafiflediğine dikkati çekti.

Dış koşulların hala karmaşık ve kırılgan, iç talebin ise zayıf olduğuna işaret eden Mao, ekonomik büyümenin temelinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,3 büyüme kaydetmişti.

GSYH, 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 artmıştı. Hükümet, büyümedeki ivme kaybı karşısında önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini "yüzde 4,5 ila 5" olarak değiştirmişti.

Üretim ve tüketim artarken yatırımlar geriledi

UİB'nin yayımladığı eylül ayı ekonomik verilerine göre, üretim ve tüketim göstergeleri önceki aya göre nispi artış gösterirken yatırımlardaki düşüş sürdü. Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,99 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yüzde 5,5 artarken ağustostaki yüzde 5,2 artışın üzerine çıktı.

Tüketimin ölçüsü olarak kabul edilen perakende satışlar ise eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarken ağustostaki yüzde 0,7'lik yükselişi aştı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları 9 ayda yüzde 7,2 azaldı.

Son 3 yıldaki gerilemesiyle sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkileyen gayrimenkul sektöründe düşüş, bu yılın üç çeyreğinde de devam etti. Gayrimenkul yatırımları, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azaldı.

Ağustos sonunda yüzde 5,3 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, eylül ayında 0,1 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor.

Kaynak: AA