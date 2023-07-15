Çin'de Enerji Verimliliği ve Karbon Nötr Bina Danışmanlığı Yükseliyor

Çin'in insan kaynakları otoritesi tarafından geçen yıl ilan edilen yeni bir meslek dalı olan enerji verimliliği ve karbon nötr bina danışmanlığı, ülkede gelecek vaat eden bir kariyer olarak görülüyor. Yang Zhenqiang, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan bir ofis binasının karbon emisyonlarını ve elektrik tüketimini azaltmak amacıyla yenileme projesi üzerinde çalışıyor. Enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı sağlamak için çeşitli önlemler alınabiliyor.

Yang Zhenqiang, Çin'in insan kaynakları otoritesi tarafından geçen yıl ilan edilen yeni bir meslek dalı olan enerji verimliliği ve karbon nötr bina danışmanlığı yapıyor.

Yang şu anda Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan 7.000 metrekarelik bir ofis binasının karbon emisyonlarını ve elektrik tüketimini azaltmak amacıyla yenileme projesi üzerinde çalışıyor.

SES 1 (Çince): YANG ZHENQİANG, Enerji verimliliği ve karbon nötr bina danışmanı:

"Yenilemeden sonra yıllık ısıtma maliyetinden 240.000 yuan (yaklaşık 33.600 ABD doları), elektrik maliyetinden ise 110.000 yuan (yaklaşık 15.400 dolar) tasarruf edilebilecek.

Enerji verimliliği ve karbon nötr bir binadan bahsetmişken, dış duvarlarında yalıtım malzemeleri ve hatta yansıtıcı ısı yalıtım kaplamaları kullanabiliyoruz. Yeşil çatı uygulamaları da bu sürece destek oluyor. Binanın içinde, geleneksel split tip klimaların veya toplu ısıtmanın yerine yeni enerji ekipmanları kullanabiliyoruz. Bu önlemlerin hepsi enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı sağlamak için etkili."

Çin'in "çifte karbon" hedefleri doğrultusunda, enerji verimliliği ve karbon nötr bina danışmanları ülkede gelecek vaat eden bir kariyer olarak görülüyor.

SES 2 (Çince): YANG ZHENQİANG, Enerji verimliliği ve karbon nötr bina danışmanı

"İşlerimiz genişliyor. Şirketimiz Shanxi eyaleti, Heilongjiang eyaleti, Jiangsu eyaleti ve Beijing'den sipariş aldı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taiyuan kentinden bildiriyor.(XHTV)